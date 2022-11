Alu glänzt im Glattzentrum – Er zaubert aus 40’000 Friedenstauben einen Weihnachtsmann Die Glatt-Weihnachtsdeko ist Kunst. Das Zentrum hat den Belgier Charles Kaisin angefragt. Und dieser kam. Mit 75’000 handgefalteten Origamis. Florian Schaer

Charles Kaisin ist mit seinem sechsköpfigen Team angereist, um innert einer Woche die Origami-Tauben im Glattzentrum anzubringen. Foto: Balz Murer

Wer bei Charles Kaisin in Brüssel Design studiert, der kann eines ganz gewiss: eine Taube falten. 20 seiner Artstudents haben während zweier Monate insgesamt 75‘000 Stück davon angefertigt und an langen Fäden angebracht. «Und dann noch ein paar Tausend Reserve», merkt Kaisin an. Alles für ein Kunstwerk, das das Glattzentrum bei ihm in Auftrag gegeben hatte und das dieser Tage auf eine besonders Weise Weihnachtsstimmung verbreitet. Eine Taube allein macht noch keinen Santa Claus – 41’295 schon. Für das Rentier sind dann weitere 33‘638 Origamis fällig.

Der belgische Designer hat sich mit seinem Studio auf drei Bühnen der Kunst einen Namen gemacht: Als Objektdesigner, als Kurator der renommierten «Dîner surréaliste» (inszenierte Dinner-Anlässe an langen Tafeln mit kostümiertem Personal) – und eben auch als Schöpfer überlebensgrosser Installationen aus Zehntausenden von Origami-Figuren. Von Letzteren bringt er nun zwei ins Glattzentrum.

30 Kilometer Fäden

Das Anbringen der insgesamt rund 30 Kilometer Fäden hat für das mitgereiste sechsköpfige Montageteam gut eine Woche in Anspruch genommen. Das Kunstwerk wird zwar erst am 7. November offiziell «enthüllt», zu übersehen sind die reflektierenden Tauben aber schon längst nicht mehr. «Es ist nicht nur unsere bisher grösste Origami-Installation, sondern auch die erste, bei der wir verschiedene Farben verwenden», sagt Kaisin.

Ein Vogelschwarm als Santa Claus, der über alle drei Verkaufsebenen des Glatts seine Arme ausstreckt. Foto: Balz Murer

«Das meine ich sehr symbolisch»

«Was ich in dieser Art der Installationen besonders mag, ist die Repetition eines Objekts», erläutert er das Konzept. «Die Tauben sind alle von Hand gemacht. Es ist 75‘000-mal dieselbe Grösse, und trotzdem sind alle unterschiedlich. Als Designer mag ich diese Variation, diese Reibung.»

Auf einer anderen Ebene stehen für Charles Kaisin die inhaltliche Relation zwischen der Taube und dem Santa Claus. «Der Santa hat offene Arme. Er empfängt alle Glatt-Gäste gleichermassen, mit einer grossen Umarmung. Und die Taube selbst ist das Symbol für Frieden, aber auch für die Freiheit. Das meine ich wirklich sehr symbolisch: Die Redefreiheit, die Freiheit, sich auszudrücken und sich auszutauschen.»

Fäden mit schwarzen, weissen, roten und goldenen Origamis werden von Charles Kaisin und seinem Team montiert. Mehrere Farben, das ist eine Premiere. Foto: Balz Murer

Also ein politisches Statement? «Wohl mehr ein philosophisches, ein spirituelles vielleicht», so sieht es der Erschaffer. «Es ist die Weihnachtszeit und das hier ist ein Ort, wo sich viele Leute begegnen.» Hierhin gehört eine Vision, eine Botschaft des Friedens. «Darum ist es auch wichtig für mich, dass sich alle angesprochen fühlen dürfen, ungeachtet der religiösen Aspekte von Weihnachten.» Schliesslich sei der Eintritt ins Glatt gratis. «Jeder kann hierherkommen, vielleicht ein Eis essen, sich die Kunst anschauen und wieder gehen. Auch das ist für mich mit Blick auf Botschaft der Offenheit entscheidend.»

Sonst rät der Künstler dem einzelnen Shopping-Gast bloss eines: sich das Werk wortwörtlich von verschiedenen Ebenen (sprich Verkaufsebenen) aus anzusehen. «Die Leute sollen sich davorstellen und ein Selfie machen. Sie werden merken, wie das je nach Winkel und Raum ganz anders wirkt.»

Alle gleich – und doch nie gleich gefaltet. Mit wechselnder Position des Betrachters verändert sich auch der Selfie-Hintergrund. Foto: Balz Murer

Feuerpolizei ist schuld am Glanz

Dass Kaisin sich bei seinen Kunstwerken generell auf Recycling-Material abstützt, passt fürs Glattzentrum besonders diese Saison gut ins Konzept. Nachdem aus gegebenem Anlass schon auf die weihnachtliche Beleuchtung des Glatt-Turms verzichtet wird, kommt nun also auch die Deko fast gänzlich ohne Strom aus. Einzig das traditionelle Kinderkarussell, das ebenfalls am 7. November in Betrieb genommen wird, läuft mit Strom. Ganz alles lässt man sich auch im Glatt nicht nehmen.

Funkeln und glitzern werden der Santa und das Rentier übrigens trotzdem – und das war ursprünglich gar nicht so geplant. «Wir haben bisher für alle unsere Origami-Werke recyceltes Papier verwendet», sagt der Künstler, «aber das war hier im Glatt aus feuerpolizeilichen Gründen nicht erlaubt. Also haben wir uns nach anderen Materialien umgeschaut und sind schliesslich auf dieses Alu-Papier aus Deutschland gestossen.» Bis zu einem gewissen Grad hat das Glatt die glänzende Weihnachtsstimmung also auch den geltenden Sicherheitsvorschriften zu verdanken.

Für das Rentier mit rotem Geschenkpaket waren weitere fast 34’000 Friedenstauben notwendig. Foto: Balz Murer

Glatt wird die Tauben behalten

Die Installation wird bis Mitte Januar zu bewundern sein. Danach wird sie Faden für Faden wieder abmontiert – und im Glatt eingelagert. Zum Nachhaltigkeitsgedanken gehört nämlich auch, dass das Einkaufszentrum sie behalten wird, um sie in einer kommenden Saison wiederzuverwenden. «Wir werden dann mit denselben Vögeln eine neue Figur kreieren», sagt Charles Kaisin. Selbstverständlich werde er dazu mit seinem Tross an Monteuren wieder nach Wallisellen kommen und ein neues Werk umsetzen.

Zum Künstler Infos einblenden Charles Kaisin, 1972 in Belgien geboren, ist von Haus aus Architekt, er hat in England und Deutschland Design studiert, arbeitete mit dem französischen Stararchitekten Jean Nouvel zusammen, bevor er in Japan unter anderem das Kunsthandwerk des Origamifaltens entdeckte. «Während des Corona-Lockdown hatte ich ein partizipatives Kunstprojekt lanciert, indem ich die Einwohner gebeten habe, Figuren zu falten, die ich dann zu einer Installation machte.» Es entstand das Werk «Origami for Life», mit dem er Spenden für das Ersame-Spital in Belgien sammelte und das neben anderen Schauplätzen auch im Palais de Tokyo in Paris zu sehen war.

