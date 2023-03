Künstler aus Wil – Er zeichnete das Schlaraffenland Die Zentralbibliothek Zürich widmet dem Zeichenlehrer und Künstler Hans Witzig eine Ausstellung. In seiner Heimat im Rafzerfeld hat er einige Spuren hinterlassen. Ursula Fehr

Hans Witzig war Zeichenlehrer und illustrierte unter anderem «Die Kinder im Schlaraffenland». Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1969. Foto: zvg

In den Fünfzigerjahren – noch ohne TV und Tablets zum Gamen – gab es hie und da langweilige Sonntage, die plötzlich spannend wurden, wenn die Kinder ins Büchlein «Wir zeichnen» von Hans Witzig abtauchten. Seine

Bildkompositionen, Anleitungen und Bildergeschichten regten zum Ausmalen, Nachzeichnen oder zur eigenen Darstellung an. Plötzlich konnten auch weniger zeichnerisch begabte Eltern oder Lehrkräfte einen Osterhasen auf der Flucht darstellen. In einzelnen Schritten gelangen auch Idyllen von Bauernhaus, Stall und Vieh samt Hühnerhof und Hofhund.