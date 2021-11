Kates Weihnachtskonzert – Erboste Royals wenden sich von der BBC ab Die Kluft zwischen der Königsfamilie und der britischen Medieninstitution scheint sich zu vertiefen. Beim royalen Weihnachtskonzert kommt nun ein kommerzieller TV-Sender zum Handkuss.

Gelinde ausgedrückt «sauer» über den öffentlich-rechtlichen Sender: Herzogin Kate und ihr Gatte Prinz William dribbeln die BBC aus. Foto: Daniel Leal-Olivas (AP/Keystone/1. November 2021)

Das Verhältnis zwischen den Royals und der BBC verschlechtert sich zunehmend: Ein Weihnachtskonzert soll statt in dem öffentlich-rechtlichen Sender nun bei dem kommerziellen Sender ITV gezeigt werden. ITV teilte am Dienstag mit, man werde das in der Westminster Abbey stattfindende Konzert mit Herzogin Kate am 8. Dezember übertragen. Zuvor sollte die BBC die Übertragungsrechte für die Veranstaltung bekommen.

Erboste Royals Britische Königsfamilie kritisiert «übertriebene» BBC-Doku scharf Das britische Königshaus hatte zuletzt in einem ungewöhnlichen Schritt eine BBC-Dokumentation über die Royal Family und das Verhältnis der Queen-Enkel Prinz William und Prinz Harry kritisiert. In einer gemeinsamen Stellungnahme warfen Vertreter von Königin Elizabeth II. (95), Thronfolger Prinz Charles (73) und Queen-Enkel Prinz William (39) dem Sender vor, «überzogene und unbegründete Behauptungen aus ungenannten Quellen als Tatsache» darzustellen. Das Statement wurde am Ende der Sendung von der BBC selbst gezeigt. Die Doku legt nahe, dass die Brüder William und Harry Journalisten mit Vorwürfen gegen den jeweils anderen gefüttert haben sollen.

Seit längerer Zeit ein getrübtes Verhältnis

Das Verhältnis der beiden Prinzen mit der BBC ist seit einiger Zeit getrübt. Im Mai dieses Jahres hatte eine Untersuchung ergeben, dass deren Mutter, Prinzessin Diana, im Jahr 1995 von einem BBC-Reporter mithilfe gefälschter Dokumente zu einem aufsehenerregenden Interview überredet wurde. William gibt daher der BBC eine Mitschuld an dem Bruch seiner Eltern.

Abo Medien-Skandal in Grossbritannien Die BBC bezieht Prügel von allen Seiten Zu dem Konzert, bei dem sowohl der Chor der Westminster Abbey als auch andere Künstler auftreten sollen, sind Lehrerinnen und Lehrer, Pflegekräfte, Vertreter und Vertreterinnen des Militärs sowie andere Menschen eingeladen, die in der Pandemie besondere Dienste geleistet haben.

