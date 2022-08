Kanton Wallis – Erdbeben der Stärke 3,1 nahe Zinal VS Im Kanton Wallis hat die Erde mit einer Stärke von 3,1 gebebt. Das Erdbeben dürfte laut Erdbebendienst deutlich verspürt worden sein.

Das Epizentrum des Bebens lag rund 7 km östlich von Zinal VS. Screenshot Swiss Seismological Service

In der Nacht auf Mittwoch um 0.30 Uhr bebte im Kanton Wallis die Erde. Gemäss einer Mitteilung des Schweizerischen Erdbebendiensts (SED) an der ETH Zürich lag das Epizentrum ungefähr 7 km östlich von Zinal in einer Tiefe von 10 km. Das Erdbeben erreichte eine Stärke von 3,1.

Laut dem SED dürfte das Beben deutlich verspürt worden sein. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel jedoch nicht zu erwarten.

