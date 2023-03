Beben in der Schweiz – Erdbeben der Stärke 4,3 erschüttert Jura Im äussersten Nordwesten der Schweiz hat am Mittwochnachmittag die Erde gebebt. Die Erschütterungen wurden laut Erdbebendienst bis in den Kanton Schwyz gespürt.

Das Erdbeben im Jura (der grosse dunkle Kreis mit rotem Rand) dürfte laut dem Erdbebendienst der ETH deutlich spürbar gewesen sein. Karte: seismo.ethz.ch

Im Kanton Jura ist am Mittwochnachmittag ein Erdbeben mit einer Stärke von 4,3 auf der Richterskala registriert worden. Das Epizentrum lag ungefähr 13 Kilometer südwestlich von Pruntrut, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mitteilte.

Das Beben ereignete sich um 15.50 Uhr in einer Tiefe von 5,7 Kilometern. Der Erdstoss war in weiten Teilen des Schweizer Mittellandes spürbar. Vom Kanton Freiburg bis nach Muothatal SZ in 146 Kilometern Entfernung gingen Meldungen beim SED ein. Gemäss der Nachrichtenagentur AFP war das Beben auch in der Region rund um die südostfranzösische Stadt Belfort spürbar.

Kleinere Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich, hiess es beim SED. Die jurassische Polizei teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA jedoch mit, dass sie keinen Anruf aufgrund des Erdbebens erhalten habe.

In der Schweiz kommt es immer wieder zu meist kleineren Erdbeben. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5 auf der Richterskala, wie es beim SED hiess. Seit Anfang 2023 registrierte der SED hierzulande 228 Erdbeben.

Das Beben der Stärke 4,3 war rund um das Epizentrum laut dem Erdbebendienst «stark» spürbar. Karte: seismo.ethz.ch

SDA/oli

