Magnitude 4,2 in Albstadt – Erdbeben erschüttert die Schweiz Kurz vor 14 Uhr hat es in der Deutschschweiz spürbar gerumpelt. Der Schweizerische Erdbebendienst meldet ein Erdbeben der Magnitude 4,2 in Baden-Württemberg.

Das Erdbeben mit dem Epizentrum bei Albstadt war bis Luzern und Liechtenstein zu spüren. Karte: Schweizerischer Erdbebendienst / ETH Zürich

Ein Erdbeben der Magnitude 4,2 auf der Richterskala hat Baden-Württemberg und die Nordschweiz erschüttert. Der Schweizerische Erdbebendienst SED an der ETH Zürich hat das Ereignis um 13:47 in Albstadt registriert, kurz danach war es in der Deutschschweiz zu spüren, gemäss ersten Meldungen von Basel über Luzern, Zürich und Schaffhausen bis zum Bodensee.

Gemäss SED dürfte das Beben «in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein». Grössere Auswirkungen als das kurze Schütteln sind aber nicht zu erwarten. Bei einem Erdbeben dieser Stärke seien vereinzelt Schäden möglich, heisst es zwar, dies aber in der Nähe des Epizentrums.

Zuerst meldete der Erdbebendienst eine Magnitude von 4,4 auf der Richterskala, korrigierte die Angabe aber später auf 4,2. Die Angaben werden nun von Seismologinnen und Seismologen genauer überprüft.

Die Karte des Schweizerischen Erdbebendiensts zeigt das Epizentrum bei Albstadt in Baden-Württemberg und Dutzende Meldungen, die schon kurz nach dem Ereignis eingingen. Karte: Schweizerischer Erdbebendienst / ETH Zürich

In Albstadt gab es bereits Ende April und Ende Mai Erdbeben, die mit Magnituden von 3,1 und 2,9 deutlich schwächer waren, als das aktuelle. Verspürte Beben gibt es in der Schweiz zwar immer wieder, meist aber im Wallis oder Tessin.

In der Deutschschweiz spürte man ein Beben zuletzt im August 2021, als es in Österreich schüttelte oder bei zwei Beben in Bern im Frühling 2021. Im Oktober 2020 rüttelte die Erde in Glarus mit einer Magnitude von 4,3 auf der Richterskala, was in weiten Teilen der Schweiz spürbar war, der Erdbebendienst erhielt Meldungen bis Bern.

In der Westschweiz und im Tessin waren im letzten Jahr mehrere Beben spürbar, das stärkste war eines der Stufe 4,4 in Bergamo kurz vor Weihnachten. In Annecy gab es im März 2022 gleich drei Beben, die weitum spürbar waren.

anf

