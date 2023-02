Was ist passiert?

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hatte das türkisch-syrische Grenzgebiet am frühen Montagmorgen getroffen. In den Stunden danach wurde die Region von mehr als 50 Nachbeben erschüttert. Eines von ihnen hatte die Stärke 7,5. Das schwere Beben um 04.17 Uhr (02.17 Uhr MEZ) überraschte die Menschen im Schlaf. Tausende Menschen wurden getötet. In den betroffenen Gebieten wird derweil weiter nach möglichen Überlebenden der Katastrophe gesucht. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter erheblich steigt.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag sein Epizentrum in 17,9 Kilometern Tiefe in der Nähe der zwei Millionen Einwohner zählenden türkischen Stadt Gaziantep, rund 60 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt. Die Erschütterungen waren bis zum Libanon, Zypern und Ägypten zu spüren.

Das dänische geologische Institut teilte mit, die Erschütterungen seien sogar auf Grönland und dem dänischen Festland messbar gewesen – auch in der Schweiz wurden sie registriert. Die türkisch-syrische Grenzregion wurde von mehr als 50 Nachbeben erschüttert, darunter um 13.24 Uhr (Ortszeit, 11.24 Uhr MEZ) ein Beben der Stärke 7,5. Das schwere Erdbeben ist auch in der Schweiz registriert worden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine siebentägige Staatstrauer angeordnet. Laut einem am Montagabend veröffentlichten Dekret werden alle Flaggen bis Sonntagabend auf Halbmast gesetzt.

Rettungskräfte suchten teilweise mit blossen Händen in den Trümmern nach Verschütteten. «Sieben Mitglieder meiner Familie sind noch unter den Trümmern», sagte der Überlebende Muhittin Orakci in Diyarbakir der Nachrichtenagentur AFP. Die deutsche Politikerin und Chefin der Linken Janine Wissler erlebte das Beben in Dyarbakir mit. Alle seien auf die Strasse gerannt, «überall Menschen, teils nur in Sandalen, bei Minusgraden», sagte sie der Nachrichtenagentur AFP telefonisch.

Berühmte Moschee aus dem 13. Jahrhundert zerstört

Im Kurzbotschaftendienst Twitter teilten türkische Internetnutzer die Identität und den Aufenthaltsort von Menschen, die in verschiedenen Städten unter den Trümmern eingeschlossen waren. Der Bürgermeister der Stadt Adana, Zeydan Karalar, sagte dem Fernsehsender TRT, zwei 17- und 14-stöckige Gebäude seien vollkommen zerstört. Der Gouverneur von Kahramanmaras wollte angesichts der zahlreichen zerstörten Gebäude zunächst keine Opferzahl nennen.

In der Provinz Maltaya wurde eine berühmte Moschee aus dem 13. Jahrhundert zerstört. In Gaziantep traf es eine Festung aus der Römerzeit, wie aus Bildern im Internet hervorging.

Präsident Erdogan rief die Türken zum Zusammenhalt auf. Er hoffe, «dass wir diese Katastrophe zusammen so schnell wie möglich und mit möglichst geringen Schäden durchstehen», schrieb Erdogan auf Twitter.

Drei Flughäfen in Türkei für zivile Flüge gesperrt

Mehrere Flughäfen in den vom Erdbeben besonders betroffenen Regionen der Türkei bleiben vorerst für zivile Flüge geschlossen. Dabei gehe es um die Flughäfen in Hatay, Kahramanmaras und Gaziantep, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montagmorgen.

Der Sender CNN Türk zeigte Bilder von einem tiefen Riss in einer Landebahn am Flughafen Hatay. Hilfsorganisationen und Gemeinden in den betroffenen Regionen riefen neben Blutspenden auch zu Sachspenden auf und baten etwa um Decken, Heizer, Winterkleidung, Essenspakete und Babynahrung.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17’000 Menschen ums Leben gekommen. Ein Beben der Stärke 7,8 wurde zuletzt 1939 registriert. Damals starben in der östlichen Provinz Erzincan 33’000 Menschen.