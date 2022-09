Emissionen belasten Atmosphäre – Erdgasproduktion ist viel klimaschädlicher als bisher bekannt Während die EU händeringend nach neuen Lieferanten für Erdgas sucht, mehren sich Belege, dass Hersteller des Brennstoffs unkontrolliert Methan freisetzen. Daniel Münter

Bei der Erdölförderung strömt neben Öl auch Methan aus dem Erdinnern. Die Bohrfirmen fackeln das Treibhausgas nach Möglichkeit ab, doch das gelingt nicht immer. Foto: Keystone

Rund um den Regionalflughafen der amerikanischen Kleinstadt Hobbs wird ein grosses Problem für die europäische Energieversorgung sichtbar. Hobbs liegt an der Grenze der Bundesstaaten New Mexico und Texas und mitten im sogenannten Permbecken, dem grössten Öl- und Gasfeld der USA. Anfang Mai vor einem Jahr treffen sich hier in der Wüste drei Wissenschaftler der Umweltschutzorganisation Environmental Defense Fund (EDF). Ein Helikopter soll mehr als 60 Förderanlagen für Öl und Gas anfliegen und mit einer Spezialkamera Methan aufspüren. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und ein extrem potentes Treibhausgas.