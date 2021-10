Diplomatischer Eklat – Erdogan versucht, von der Misere zu Hause abzulenken Der türkische Präsident steht unter Druck. Mit der Drohung gegen die Botschafter will er die Bevölkerung wieder hinter sich versammeln. Tomas Avenarius aus Istanbul

Wirkte zuletzt fahrig: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan (AFP)

Recep Tayyip Erdogan ist ein Instinktpolitiker. Einer, der den Angriff liebt. Und in der Türkei, in der politische Konflikte normalerweise mit harten Bandagen ausgefochten werden, hat sich diese rüde Art des Umgangs oft genug ausgezahlt für den amtierenden Staatschef.

Wenn Erdogan jetzt den Konflikt sucht mit gleich zehn westlichen Partnerstaaten – darunter die USA –, dann geht es wieder einmal um Vorwärtsverteidigung und auch um die türkische Innenpolitik: Erdogan verliert zunehmend an Rückhalt in der Bevölkerung. Er muss bei den für das Jahr 2023 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen um seinen Sieg fürchten. Also greift er an.