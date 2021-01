Von den Mahres bis zu den Lundqvists – Im Doppelpack erfolgreich Wer sind die berühmtesten Zwillinge im Sport? Die Antworten auf diese Frage sind subjektiv, beeinflusst von den eigenen Lieblings-Sportarten. Eine Auswahl, die nicht für sich beansprucht, vollständig zu sein. Roland Jauch

Trugen im Olympia-Final von Sotschi 2014 entscheidend zum Sieg der US-Amerikanerinnen bei: Jocelyne und Monique Lamoureux (von links). Foto: Carlo Allegri (AP/Keystone)

Im Schweizer Eishockey sind die 21-jährigen Stürmer Anthony und Joel Neuenschwander Gegner der Klotener Janett-Zwillinge. Sie stehen in Ambri unter Vertrag und treten regelmässig auch für die Biasca Ticino Rockets in der Swiss League an. Julia und Stefanie Marty gehörten zum Schweizer Frauen-Nationalteam, das 2014 an den Olympischen Winterspielen in Sotschi Bronze gewann.

Auf internationaler Eishockey-Ebene stechen bei den Frauen die US-amerikanischen Zwillinge Jocelyne und Monique Lamoureux hervor. Beide spielten vor zwei Jahren im Olympia-Final gegen Kanada wichtige Rollen: Monique erzielte kurz vor Ende der Partie den Ausgleich, Jocelyne erzielte das letzte und entscheidende Tor im Penaltyschiessen.