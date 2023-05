Höhepunkt der Saison – Erfolgreiche Teilnahme am Finalturnier Mit dem Tabellensieg in der Gruppe D der regulären Saison haben sich die Girls des Unihockey Bassersdorf für die legendäre Finalissima in Seftigen (BE) qualifiziert. Unihockey Bassersdorf Nürensdorf

Haben einiges zu feiern: die Spielerinnen des Unihockey Bassersdorf Nürensdorf. Foto: PD

Am Samstag, 13. Mai, reiste die Mannschaft in Richtung Berner Oberland. Im turbulenten Spiel gegen die Nesslau Sharks lagen die Girls des Unihockey Bassersdorf Nürensdorf (UBN) 1:0 vor, gerieten 1:3 in Rückstand und holten mit dem 4:3-Sieg erste Punkte. Im Folgespiel gegen die Rheintal Gators lagen die Bassersdorferinnen mit 2:0 in Führung, konnten diese jedoch nicht halten und kassierten in der letzten Sekunde gar noch den Gegentreffer zum Ausgleich. Das Derby gegen die Red Ants stand an, die Stimmung war entsprechend angespannt. In der Halbzeit stand es 1:1. Dank grosser Kraftreserven und unglaublicher Motivation zwang UBN die Ants mit 3:1 in die Knie. Im vierten und letzten Spiel der Qualifikationsrunde gegen BEO (Gantrisch) haben die Kräfte etwas nachgelassen, UBN lag zwischenzeitlich 3:2 zurück, konnte dann ausgleichen. Dank eines kapitalen Wechselfehlers konnte UBN die Führung übernehmen und sich für die Finalrunde qualifizieren.

Zerbrochener Traum vom Meistertitel

Im Halbfinal trafen die UBN-Girls auf die starken Lioness aus Zürich. Mit einer 1:0-Führung ging es in die Pause. Leider konnten die Lioness mit einem Doppelschlag innert kürzester Zeit zum 1:2 vorlegen, was UBN nicht mehr aufholen konnte. Mit einer 1:3-Niederlage galt es, den zerbrochenen Traum vom Meistertitel zu akzeptieren.

Unglaubliche Stimmung

Im Spiel um Platz warteten wiederum die Red Ants aus Winterthurer. Die Spannung war riesengross, eine unglaubliche Stimmung auf beiden Seiten. Die Bassersdorferinnen spielten extrem konzentriert. Mit 2:0 ging es in die zweite Hälfte. Die Winterthurer erhöhten den Druck in der Offensive, UBN hielt dagegen. Dann ein Konter zum 3:1. Bald darauf 3:2. Dann nutzte UBN die geschwächte Defensive der Ants zum finalen 4:2 aus. Ein faires, hart umkämpftes Spiel mit Derbyemotionen.

Mit dem Saisonsieg und einem hervorragenden 3. Platz in der überregionalen, «internen Schweizermeisterschaft» beenden die UBN-Girls eine unglaublich grossartige Saison. Das (kleine) Wunder von Bassersdorf ist vollbracht.

