Leerkündigung in Bassersdorf – Erfolgreiche Wohnungssuche nach dem Kündigungsschock Die meisten der gekündigten Mieter einer Genossenschaftssiedlung an der Schatzackerstrasse haben bereits eine neue Bleibe gefunden – viel schneller als erwartet. Christian Wüthrich

Hans-Peter Müller freut sich, dass er an dieser Strasse in seiner bisherigen Wohngemeinde Bassersdorf so schnell eine neue Wohnung gefunden hat. Foto: Francisco Carrascosa

Die Befürchtungen, keine Wohnung mehr zu finden in der näheren Umgebung, waren gross: Jetzt haben allerdings die meisten der 28 von einer Leerkündigung in Bassersdorf betroffenen Mietparteien eine Lösung gefunden. Darunter auch Hans-Peter Müller (79) und seine Frau Ursula (80).

Ende Juni war den Müllers und sämtlichen Nachbarn in den Wohnblöcken an der Schatzackerstrasse 2, 4, 6 und 8 gekündigt worden. Die Frist, um eine neue Wohnung zu finden, wurde auf neun Monate angesetzt und läuft noch bis Ende März 2022. Das sei viel zu kurzfristig und viel zu unrealistisch, dachte der Rentner, der seit 44 Jahren in derselben Wohnung lebt, zunächst. Doch nun zeigt sich: Viele Wohnungen an den besagten Hausnummern sind schon leer, und auch die Müllers ziehen bald aus am jetzigen Ort.