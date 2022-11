Bridge Club Unterland – Erfolgreicher Spendenaufruf Beim Spendenaufruf für das Alterszentrum Grampen zeigten sich die Mitglieder des Bridge Clubs Unterland freigiebig. Bridge Club Unterland

Geschäftsleiter Nermin Daki (links) nimmt die Spende von Rolando Rigotti (Präsident Bridge Club) gerne entgegen. Foto: PD

Der Präsident des Bridge Clubs Unterland, Rolando Rigotti, konnte dem Alterszentrum Grampen einen Check in Höhe von 1200 Franken überreichen. Nermin Daki, Geschäftsführer des Alterszentrums, freute sich sehr über den grosszügigen Betrag. Diese Spende wird in den geplanten Umbau einfliessen. Der Bridge Club in Bülach wurde vor fast 17 Jahren gegründet. Jahrelang wurden die Turniere in den Räumlichkeiten des Alterszentrums durchgeführt. Die Pandemie hat dazu geführt, dass ein neuer Spielort gesucht werden musste. Heute treffen sich die Mitglieder des Bridge Clubs im reformierten Kirchgemeindehaus in Bülach. Jeden Mittwochabend werden Turniere ausgetragen, an welchen sich Bridge-Spieler aller Kategorien beteiligen. Besucher sind herzlich willkommen. Ausserdem organisiert der Bridge Club auch Anfängerkurse, der nächste beginnt am 10. Januar 2023.

