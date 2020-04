Gartencenter und Baumärkte – Erfolgreicher Start in die Normalität nach erzwungenem Unterbruch Am Montag durften Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien ihren Betrieb wieder aufnehmen. Diese Eröffnung wurde offensichtlich von vielen erwartet. So war es in Bülach, Bachenbülach, Rafz und Teufen. Julia Hüsler

Im Jumbo in Bachenbülach standen die Kunden so früh vor den noch geschlossenen Eingangstüren, dass diese früher geöffnet wurden. Foto: Sibylle Meier

Für viele der wiedereröffneten Betriebe startete der Tag mit einer Überraschung. Die ersten Kunden standen nämlich bereits vor dem Eingang, bevor offiziell geöffnet wurde. Egal ob in Rafz, Bülach oder Teufen, der Ansturm war gross. So bildeten sich an einigen Orten Warteschlangen, worauf sich die Betreiber einiger Filialen dazu entschlossen, den Kunden schon vor der eigentlichen Öffnungszeit Einlass zu gewähren. Gabriel Egenolf, Leiter des Gartencenter Hauenstein in Rafz, berichtet, dass einige Kunden schon um sieben Uhr vor dem Gartencenter gewartet hätten. Normalerweise öffnet das Center seine Tore um neun Uhr. Am Montag gab es aber eine Ausnahme, und bereits um acht Uhr wurde den Kunden Einlass gewährt.