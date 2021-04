Fussball Kloten Frauen 1. Liga – Erfolgsgeschichte soll weitergehen Am Samstag um 18 Uhr nimmt die Mannschaft von Trainer Rocco Rica in der Gruppe 2 die Meisterschaft in Balerna wieder auf. Markus Wyss

Filigrantechnikerin Nina Suter (am Ball) ist die Spielmacherin der Klotener Frauen. Foto: Leo Wyden

Weil die 1. Liga der Frauen, die dritthöchste im Frauenfussball, von den zuständigen Behörden als semiprofessionell eingestuft wurde, können die Spielerinnen des Unterländer Vereins seit über einem Monat wieder uneingeschränkt trainieren. Am 13. März hatte die Equipe beim gleichklassigen Baar das erste Testspiel. 0:3 unterlagen die Flughafenstädterinnen im Kanton Zug. Danach folgte ein weiterer Vergleich beim Erstligisten Erlinsbach, der gar 2:8 verloren ging. Gegen die U17 Juniorinnen des FC Zürich gab es eine 1:4-Niederlage. Klotens Trainer Rocco Rica zu den negativen Resultaten in den Testpartien: «Die Gegnerinnen haben den Trainingsbetrieb früher als wir wieder aufgenommen. Sie waren schon in einem höheren Rhythmus. Aber natürlich müssen wir uns steigern.»