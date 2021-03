Aufstieg in 2. Liga interregional 2019 – Erfolgstrainer Lavigna verlässt Bassersdorf Für die neue Fussballsaison 2021/22 sucht der Klub für seine 1. Mannschaft einen neuen Trainer. Guido Altorfer

Der Blick fürs Wichtige – Bassersdorfs Trainer Gianni Lavigna beobachtet seine Spieler. Foto: Leo WydenM

Der 48-jährige Gianni Lavigna wird den Verein nach dreijähriger erfolgreicher Tätigkeit zum Saisonende hin verlassen. Mit ihm ist das Team im Juni 2019 nach 13 Jahren zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die 2. Liga Interregional aufgestiegen. Aktuell kämpft es in der Interregio Gruppe 6 mit Weesen, Rüti, United, Bazenheid und Seuzach um den Ligaerhalt. Lavigna hat schon vor seinem Engagement im Unterland erfolgreich gearbeitet: Räterschen führte er 2011 von der 4. Liga in die 3. Liga, Wiesendangen 2013 in die 2. Liga und Oberwinterthur in diesem Frühling mit elf Punkten Vorsprung ebenso in die 2. Liga.