Robert Merlo hört im Sommer auf – Erfolgstrainer tritt nach fünf Jahren zurück Der bald 60-Jährige mit dem A-Trainerdiplom hat aus seinen Teams jeweils das Optimum herausgeholt. Dabei resultierten vier Aufstiege. Einer mit Brüttisellen-Dietlikon. Markus Wyss

Während des Spiels immer fokussiert: Brüttisellen-Dietlikons Trainer Robert Merlo. Foto: Leo Wyden

Gespielt hat der gebürtige Schwamendinger in der damals zweithöchsten Schweizer Spielklasse, der NLB, beim FC Aarau und dem FC Baden. Später in der 1. Liga beim FC Brüttisellen. Auch als Trainer hat er es weit gebracht. Bereits als 31-Jähriger erwarb er das A-Diplom. Er trainierte die Zürcher Regionalauswahl. Die späteren Nationalspieler Ricardo Rodriguez, Josip Drmic, Admir Mehmedi oder Izet Hajrovic genossen als Junioren Merlos Ausbildung.

Wer die richtigen Anweisungen gibt . . . Foto: Balz Murer

Auch erwachsene Fussballer wusste Robert Merlo richtig anzuleiten. Altstetten trainierte er in der 1. Liga, Schwamendingen führte er in die 1. Liga und schaffte dort drei Jahre lang den Ligaerhalt, sechs Saisons war er in Bassersdorf tätit, gar sieben in Dübendorf, das er zu zwei Aufstiegen führte und seit 2016 wirkt er erfolgreich bei Brüttisellen-Dietlikon.

. . . und gut beobachtet . . . Foto: Balz Murer

Brüttisellen-Dietlikon übernahm er in der 3. Liga. Die erste Saison schloss er auf Platz 2 ab, in der zweiten stieg er souverän auf und danach gelang ihm zweimal der Ligaerhalt. Momentan, in der momentan unterbrochenen zweiten Coronavirussaison, belegt sein Team den sensationellen 5. Platz. «Es wäre schön, wenn wir auch Ende Saison über den Abstiegsplätzen klassiert sein würden», sagt Robert Merlo. Am 7. Mai wird er 60 Jahre alt. Der Klassenerhalt wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk.

. . . der wird vielleicht mit dem Aufstieg belohnt, so wie hier am 13. Mai 2018 Trainer Robert Merlo (im weissen Hemd) und die Brüttiseller-Dietliker Staffmitglieder und Spieler. Foto: Sibylle Meier

Charakteristisch für den als Verkaufsingenieur arbeitenden Merlo ist seine Sachlichkeit. Die Tonlage und die Objektivität des Trainers bei Interviews waren immer gleich – ob sein Team kurz zuvor gewonnen oder verloren hat. Dafür konnte er während Pausenansprachen sehr laut werden. Da haben einige Male die Wände gewackelt. Robert Merlo hat es oft geschafft, seine Spieler auf den Punkt genau zu Höchstleistungen zu motivieren.

«Sag niemals nie»

Der langjährige Erfolgstrainer sucht aktiv kein neues Engagement. Aber er fügt auch an «Sag niemals nie.»

Robert Merlo (Zweiter von rechts) als Trainer des FC Dübendorf 2010 mit seinen Trainerkollegen (von links) Roger Wenger (FC Niederweningen), Marcel Hess (FC Regensdorf), Sandro Chieffo (FC Bassersdorf), Zoran Joksimovic (FC Bülach) und Ersin Adali (FC Wallisellen). Foto: Johanna Bossart

