Lesende fragen Peter Schneider – Ergibt das bedingungslose Grundeinkommen Sinn? Unser Kolumnist findet dazu: Ja, aber. Die Antwort auf eine Leserfrage bezüglich der Organisation und Entlöhnung von Arbeit. Meinung Peter Schneider

Führt dem Kassenpersonal die eigene Überflüssigkeit täglich vor Augen: Selfscanning-Kasse in einem Supermarkt. Foto: Keystone

Was sind Ihre Gedanken zum bedingungslosen Grundeinkommen?

A.F.

Ich bin nicht dagegen. Es wäre ein Experiment wert. Allerdings fällt es mir schwer, das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) glühend zu verteidigen.

Das hängt mit den Vorstellungen von Arbeit zusammen, die in der Begründung des BGE eine wichtige Rolle spielen. In der «Deutschen Ideologie» schildert Marx sein berühmtes Bild einer postkapitalistischen Arbeitswelt: «Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat Jeder einen bestimmten ausschliesslichen Kreis der Tätigkeit... aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will – während in der kommunistischen Gesellschaft… Jeder... sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.»