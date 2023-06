Krankenwagen in Hüntwangen – Erhält das Rafzerfeld doch keine Ambulanz? Im Rafzerfeld sollte ein Krankenwagen stationiert werden. Doch jetzt wird anders geplant. Kritiker befürchten, dass deshalb mehr Menschen sterben könnten. Manuel Navarro

Die Brache als Rettung: Von diesem Standort beim Bahnhof Hüntwangen-Wil könnte künftig ein Rettungswagen losbrausen. So war es zumindest noch im November 2022 angedacht gewesen. Foto: Patrick Gutenberg

Eine Viertelstunde – länger sollte es im Kanton Zürich nicht dauern, bis ein Krankenwagen in einem Notfall am Einsatzort ist. Das geben die entsprechenden Richtlinien vor. Während dies in der Agglomeration und in den grösseren Städten kaum ein Problem ist, sieht es in Randregionen wie dem Rafzerfeld ganz anders aus. In Rafz zum Beispiel dauerte es in der Vergangenheit in der Hälfte der Fälle mehr als 15 Minuten, bis die Ambulanz vor Ort war.