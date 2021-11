Nach Raub in Glattbrugg – Erhält der junge Täter trotz seinen Vorstrafen eine weitere Chance? Ein junger Brasilianer wehrt sich vor Obergericht gegen einen Landesverweis. Er bezeichnet die Schweiz als seine Heimat, hat aber mehrere Vorstrafen. Thomas Mathis

Das Obergericht will zuerst weitere Abklärungen machen, bevor es ein Urteil fällt. Foto: Urs Jaudas

Die Diskrepanz in diesem Fall hätte kaum grösser sein können. Vor dem Zürcher Obergericht wehrte sich am Freitag ein 23-jähriger Brasilianer gegen einen Landesverweis von fünf Jahren, zu dem er wegen eines Raubes verurteilt worden war. Sein Verteidiger lobte die guten schulischen Leistungen und das sehr gute Sozialverhalten des Beschuldigten. Das belegte er mit mehreren Berichten, unter anderem von der Schule und der Wohngruppe, in der er derzeit lebt. Die Lebensumstände des jungen Mannes hätten sich deutlich stabilisiert, er habe eine Perspektive.