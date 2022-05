«Elternzeit ist ein Standortvorteil» – «Der Staat kann einem nicht alles abnehmen»

Nicht nur die Parteien, auch Unternehmerinnen und Unternehmer sind uneins über die Elternzeit. Währen die einen überzeugt sind, dass langfristig kein Weg an der Elternzeit vorbeiführt, wenn die Schweiz für Arbeitnehmende attraktiv bleiben will, halten andere es für eine zu grosse Belastung, wenn auch Väter nach der Geburt länger daheim bleiben.

Diese Zeitung hat bei vier Firmen im Kanton Zürich nachgefragt, wie sie die Elternzeit sehen. Die Argumente könnten unterschiedlicher nicht sein. So sagt IT-Unternehmer Reto May offen, er hätte nach der Geburt seines Kindes nicht so lang daheim bleiben wollen. Und: Für seinen kleinen Betrieb sei eine so lange Absenz kaum organisierbar.

Ganz anders sieht Damiano Urbinello von der Pharmafirma MSD die Sache. MSD hat bereits auf eigene Faust eine bezahlte Elternzeit von 16 Wochen eingeführt. Die Erfahrungen seien nur positiv.