Gemeindepräsident von Embrach – Erhard Büchi geht künftig in die Berge statt ins Gemeindehaus Der Gemeindepräsident von Embrach stellt sich bei den Erneuerungswahlen im März 2022 nicht mehr zur Verfügung. In seinen zwölf Amtsjahren hat er viel mitgestaltet. Thomas Mathis

Gemeindepräsident Erhard Büchi (70) wird künftig häufiger in den Bergen anzutreffen sein. Foto: Raisa Durandi

In einer Kampfwahl schaffte es Erhard Büchi vor zwölf Jahren in den Gemeinderat. Auf Anhieb wurde der FDP-Mann Gemeindepräsident. Bekannt war er damals durch sein Amt als langjähriger Verwaltungsratspräsident der örtlichen Raiffeisenbank. Bei den Wahlen im Frühling tritt Büchi nun nicht mehr an. «Drei Amtsperioden sind eine gute Dauer, um Ideen zu entwickeln und umzusetzen», sagt Büchi an einem verhangenen Nebelmorgen in einem Sitzungszimmer im Embracher Gemeindehaus. Der 70-Jährige will Platz für einen jüngeren Nachfolger oder eine jüngere Nachfolgerin machen.