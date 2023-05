Max Küng bei Michael Schumacher – Erinnerungen an Kerpen-Manheim Das Ende einer deutschen Stadt. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Wir kamen abends an und waren hungrig. Die Dorfschänke hatte geschlossen, aber der Rote Hahn war offen. Holzbänke mit durchgesessenen Sitzkissen, Tische mit Resopalbeschichtung, auf der Fensterbank Topfblumen. Die Speisekarte bot Wiener Schnitzel mit Pommes, Jägerschnitzel mit Pommes und Zigeunerschnitzel mit Pommes, je 14 Mark, Krautsalat inklusive. In einem Saal feierte man einen Geburtstag, laut dröhnte die Musik, ein kölscher Klassiker: «Am Eigelstein es Musik / am Eigelstein es Danz / jo do pack dat decke Rita / dem Fridolin am … Trallalalalalalala».» Das war im Herbst des Jahres 1998 gewesen. Wir waren wegen Michael Schumacher nach Kerpen-Manheim gefahren, 40 Autominuten westlich von Köln gelegen. Hier wuchs der siebenfache Formel-1-Weltmeister auf, hier drehte er auf der Kartbahn seines Vaters die ersten Runden, hier lebte er später mit seiner Frau Corinna, die ebenfalls aus der Gegend stammt, auf der Einladung zur Hochzeit stand: «Einzeln sind wir Worte, gemeinsam sind wir ein Gedicht.»