Neuer Mieter am Circle – Mobile Erlebniswelt am Flughafen Mit dem Automobilimporteur Amag erhält der Circle einen neuen Mieter.

Der Autoimporteur Amag eröffnet am Flughafen einen Showroom. Foto: Amag

Unter dem Namen «The Square – New Mobility Hub by Amag» schafft der Automobilimporteur im neu eröffneten Circle am Flughafen Zürich auf einer Fläche von über 600 Quadratmetern laut eigener Aussage eine Erlebniswelt rund um Produkte und Lösungen im Bereich neuer Mobilität. In einem Showroom werden Modellneuheiten lanciert und Probefahrten und Informationsveranstaltungen für Privat- und Geschäftskunden rund um sämtliche neue Mobilitätsformen durchgeführt. «The Square» soll zudem als Ort für interne und externe Veranstaltungen dienen. Das schreibt die Amag in einer Medienmitteilung.

Die Eröffnung von «The Square» ist auf Sommer 2021 geplant. Betreiber ist die Amag Import AG. Diese importiert und vertreibt Fahrzeuge verschiedener Marken, darunter Volkswagen und Audi, über das grösste Vertreternetz der Schweiz.

«The Square» will eine Erlebniswelt rund um Produkte und Lösungen im Bereich neuer Mobilität sein. Foto: Amag

red