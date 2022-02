Totes achtjähriges Mädchen – Ermittlung wegen vorsätzlicher Tötung: Polizei nimmt eine Person fest Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem achtjährigen Mädchen, das am Dienstagabend tot im Könizbergwald aufgefunden wurde, eine Person verhaftet.

Am Dienstagabend wurde in Niederwangen ein achtjähriges Mädchen tot aufgefunden. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag mitteilt, hat die zuständige Staatsanwaltschaft gestützt auf die derzeitigen Erkenntnisse ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Eine Person aus dem Umfeld des Kindes wurde angehalten und festgenommen.

Es gelte nun zu klären, ob und inwiefern die angehaltene Person im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens eine Rolle spielt. Umfangreiche Ermittlungen würden dementsprechend weiterhin laufen. Dazu gehören beispielsweise Arbeiten im Bereich der Spurenauswertung, diverse Befragungen, aber auch Untersuchungen zur genauen Todesursache, wie die Polizei weiter schreibt.

