Kloten – Erneut Bestnote für die Jodlergruppe Swissair Die Klotener Jodlergruppe hat sich beim Jodlerfest in Zug von ihrer besten Seite gezeigt. Jodlergruppe Swissair Kloten

Die Jodlergruppe Swissair Kloten hat am Jodlerfest in Zug teilgenommen. Foto: PD

Die Jodlergruppe Swissair Kloten überliess nichts dem Zufall. Zwei Wochen vor dem Fest haben sich die Dirigentin Daniela Müller und der Präsident Tiziano Rosa aufgemacht, um die Wettlokale in Zug zu inspizieren. «Wir sind hier, um die Raumakustik zu spüren. Für eine gute Darbietung ist es wichtig zu wissen, wie ein Raum auf Töne reagiert und was er zurückgibt. Eine Schallwelle breitet sich aus und kann je nach Raum und dessen akustische Eigenschaft als Echo zurückgeworfen werden» sagt die Dirigentin. Die Vereine können sich die Vortragsorte nicht aussuchen, aber sie können auf den Raum reagieren.

Hitze machte allen zu schaffen

Und dann kam das Fest, das mit dem Besuch des Vortrages der Jodlerin Petra Tomanek für die Jodlergruppe Swissair schon am Freitag begann. Petra Tomanek hat übrigens die Bestnote erreicht. Um 10.50 Uhr fand dann der Auftritt der Jodlergruppe in der Kirche St. Michael statt. Die Hitze machte allen bereits zu schaffen und es wurde viel Wasser getrunken. Nach dem Einsingen nahmen die Jodlerinnen und Jodler den Weg unter die Füsse. Ein kurzer Marsch von wenigen Minuten gab die nötige Zeit, um sich alles nochmals in Erinnerung zu rufen.

Bewertung mit grosser Verspätung

Und dann ging es schon los. Der Einmarsch war grandios. Die grosse Kirche war nahezu voll und die Besucher zeigten ihre Sympathie mit einem grossen Applaus. Auch am Ende gab es grossen Applaus, ebenso wie viele «Bravo»-Rufe aus dem Publikum. Schliesslich war die Bewertung mit grosser Verspätung einsehbar. Jetzt war es klar: Die Jodlergruppe Swissair Kloten hat die Bestnote erreicht. Übrigens: Für alle, die mitsingen wollen, ist die Probe immer am Mittwoch um 20 Uhr im Dorfnescht Kloten.

