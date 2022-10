Strassenblockade bei A3 in Zürich – Erneut kleben sich Aktivisten an Strasse fest Diesmal an der Manessestrasse in Zürich-Wiedikon: Renovate blockiert morgendlichen Strassenverkehr. Nun rollt der Verkehr wieder. Pascal Unternährer

1 / 4 Am Mittwochmorgen haben drei Aktivisten von Renovate Switzerland die A3-Ausfahrt blockiert. Foto: 20min

Aktivisten von Renovate Switzerland blockierten am Mittwochmorgen um ca. 8 Uhr die Autobahnausfahrt der A3 beim Sihlhölzli in Zürich. Sie haben sich bei der Ampel an der Manessestrasse festgeklebt. Das erzeugte Stau auf der wichtigen Einfallachse von Chur nach Zürich.

Schnell waren Polizeikräfte vor Ort, welche die Aktivisten weggetragen haben. Etwa um 8.30 Uhr rollte der Verkehr wieder.

Es ist in Zürich bereits die dritte Blockade innerhalb von wenigen Tagen. Am 8. Oktober blockierte Renovate die Hardbrücke, am 14. Oktober den Utoquai.

Renovate Switzerland setzt sich dafür ein, dass alle Gebäude in der Schweiz saniert werden. Dies sei eine der wesentlichen Massnahmen, wenn die Schweiz ihre Klimaziele erreichen wolle.

