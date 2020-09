Diesmal im Nägelimoos – Erneuter Corona-Fall an Klotener Schulhort geht glimpflich aus Im Schulhort Nägelimoos wurde eine Mitarbeitende positiv auf Corona getestet. Sie hatte allerdings keinen Kontakt zu Kindern. Martin Liebrich

Im Hort des Klotener Schulhauses Nägelimoos hat es einen Corona-Fall gegeben. Foto: Sibylle Meier

In einem Hort der Schule Kloten ist es erneut zu einem Corona-Fall gekommen. Ende Juni hatte die Ansteckung einer Mitarbeitenden im Schulhort Feld/Dorf für Schlagzeilen gesorgt – 80 Kinder mussten damals in Quarantäne, der Hort wurde geschlossen (wir berichteten). Diesmal ist der Schulhort Nägelimoos betroffen, die Sachlage aber ganz anders. «Nach Rücksprache mit dem kantonalen schulärztlichen Dienst und der Contact-Tracing-Stelle bleibt der Schulhort weiterhin geöffnet», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kloten. Sie datiert vom vergangenen Samstag. Ausser der betroffenen Mitarbeiterin musste niemand in Quarantäne.