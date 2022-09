Parteien – Ernst Stocker zu Gast in Otelfingen Neben dem Referat des Regierungspräsidenten lernten die Gäste im Kirchgemeindehaus die SVP-Kandidierenden des Bezirks Dielsdorf für den Kantonsrat kennen. Fabian Schenkel

Von links nach rechts: Markus Bopp (Otelfingen), Erika Zahler (Boppelsen), Beatrice Derrer (Hüttikon), Fabian Schenkel (Hüttikon), Gabriele Schärer (Oberweningen), Roger Schenk (Watt-Regensdorf), Karl-Heinz Meyer (Neerach), Jürg Sulser (Otelfingen) und Regierungsrat Ernst Stocker. Foto: PD

Als Finanzminister verantwortet Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) neben dem Bund, mit rund 18 Milliarden das grösste Budget unter den Kantonen. Die letzten Jahre waren geprägt von positiven Rechnungsabschlüssen und so konnten die Schulden von 5,3 Milliarden Franken (Rechnung 2019) auf voraussichtlich 3,9 Milliarden (August 2022) reduziert werden. Durch die aktuelle Teuerung werden die Ausgaben im konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan des Kantons Zürich um rund eine halbe Milliarde mehr belastet. In seinem Referat ging Regierungsrat Stocker auch auf die aktuelle Energiekrise ein. Er zeigte mit einem Vergleich zu den umliegenden Ländern den Strommix auf. Dabei ist offensichtlich, dass in der Schweiz der Strom hauptsächlich aus Wasserkraft und nicht wie in Frankreich aus Kernenergie stammt. In diesem Zusammenhang erläuterte Regierungsrat Ernst Stocker den Notkredit an die Axpo und zeigte den Besuchern verständlich die Zusammenhänge mit dem Kanton Zürich auf.

Ausgewogenes Kandidatenfeld

Im Anschluss war es den Besucherinnen und Besuchern möglich, direkt fragen an den Regierungsrat zu richten. Als Wahlauftakt für die Kantonsratswahlen 2023 stellten sich ausserdem die SVP-Kandidatinnen und Kandidaten dem Publikum vor. Die Partei hat eine ausgewogenes Kandidatenfeld mit Frauen und Männern aus verschiedenen Berufsfeldern, darunter sind sechs Kandidaturen aus dem unteren Furttal.

Fehler gefunden?Jetzt melden.