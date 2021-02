Schweizer Touristikerinnen im Ausland – Ernstfall in Havanna Der Tourismus in aller Welt steht still: Drei Schweizerinnen, die in Schweden, Patagonien und auf Kuba Gäste betreuen, erzählen vom Weg durch die Pandemie. Moritz Marthaler

Globetrotter in Schweden: Lernen, im eigenen Land Tourist zu sein

«Einfach mal den Hörer in die Hand nehmen.» Eifriges Netzwerken hielt Amanda Hessle auch im Lockdown über Wasser. Foto: zvg

Amanda Hessle nennt sie «die zwei schwarzen Tage», jene 48 Stunden, während denen im März 2020 bei ihr in Südschweden Absage um Absage ins Haus flatterte – bis irgendwann das ganze Jahr gecancelt war. Eben noch war Hessle wie oft im Winter weiter nördlich unterwegs gewesen, an der norwegischen Küste auf den Hurtigruten-Schiffen. Hessle, aufgewachsen in Freienbach SZ, wohnt seit 22 Jahren in Schweden, und ebenso lange hat sie jeden Sommer als Reiseleiterin auf dem Göta-Kanal im Süden verbracht. Sie führte Gäste von schwedischen und deutschen Veranstaltern, arbeitete auch für den Schweizer Skandinavien-Anbieter Kontiki. «Und dann war plötzlich alles auf null.»

Hessle, Mutter von drei Kindern, stand vor einer grossen Leere. Die Schweden schauten der Entwicklung des Coronavirus lange Zeit zu, ein harter Lockdown wurde bis heute nicht verhängt. Aber die ausländischen Gäste fehlten. Den Kopf in den Sand stecken und nach Vater Staat rufen, das sei aber nicht ihre Sache, sagt Hessle. «Ich begann im Sommer, mit dem zu arbeiten, was wir haben: den einheimischen Touristen.» Schweden reisen anders, stellte Hessle bald einmal fest. «Sie sind viel in der Welt unterwegs – aber im eigenen Land Tourist zu sein, das haben sie erst lernen müssen.» Zahlen für eine Flusstour, für einen Trip mit dem Kanu, das täten sie eher zurückhaltend.

Amanda Hessle Infos einblenden Amanda Hessle lebt auf Torso am Vänernsee in Südschweden. Sie bietet neben Reiseleitungen auch Übersetzungen an.

Die neuen Erfahrungen sind wertvoll, ist sich Hessle sicher. Auf die Branche in Schweden komme ein weiterer schwieriger Sommer mit sehr wenig Buchungen zu. Als selbstständige Reiseleiterin sieht sich die gebürtige Schwyzerin jetzt breiter aufgestellt. Sie hat sich zusätzliches Wissen angeeignet, etwa im Umgang mit sehbehinderten Touristen, hat ihren Übersetzungsdienst (ihr schwedischer Name dafür: språkbyrå) ausgebaut und vor allem viel für ihr Netzwerk getan. «Einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und irgendwo den Puls fühlen», das passiere sonst viel zu wenig. Amanda Hessle hofft nun trotz allem auf ein besseres Jahr. Die zwei schwarzen Tage liegen hinter ihr.

Pandemie in Patagonien: Die Frage nach dem Zuhause

Corona als Auslöser einer schon lange währenden Idee: Jacqueline Straubhaar und ihr Leben zwischen Patagonien und der Schweiz. Foto: zvg

Jetzt wäre wieder richtig Betrieb in Jacqueline Straubhaars zweitem Zuhause. Oder ist es das erste geworden? So richtig klar war ihr das zuletzt nicht mehr.

Straubhaar, 39 Jahre alt und aufgewachsen in Thun, hat die letzten 12 Jahre in Patagonien verbracht. Im europäischen Winter ist dort Sommer, die Trekking-Touristen kommen in Scharen. In einer Welt ohne Corona stünden für Straubhaar gerade die drei anstrengendsten Monate an. In Puerto Natales im chilenischen Teil Patagoniens hat sie ein Hostel mit aufgebaut, war für chilenische, deutsche, Schweizer Tourenanbieter im Nationalpark Torres del Paine unterwegs. Straubhaar war ein Profi, mit allen erforderlichen Lizenzen.

Die Proteste köcheln auch im Lockdown weiter, sie dürften bald wiederaufflammen.

Dann kam Corona. Den chilenischen Winter, die europäischen Sommermonate, hat Straubhaar schon immer in der Schweiz verbracht. Doch vor einem Jahr war sie früher dran, flog Anfang März aus Chile nach Zürich. «In Patagonien war vom Virus noch nicht viel zu spüren.» Aber dann ging es schnell. Innerhalb weniger Tage war alles annulliert, die Region begab sich in einen verfrühten Winterschlaf.

Straubhaar arbeitete in ihrem Sommerjob bei einem Paragliding-Anbieter in Interlaken. Erst wurde sie auf Kurzarbeit gesetzt, dann verlor sie die Stelle. Bei einer Brauerei im Berner Oberland hat sie wieder Arbeit gefunden, unbefristet. Daneben hat Straubhaar immer ein Auge auf die Situation in Patagonien. «Der Tourismus dort wird sich nur langsam erholen.» Zu hart hat Corona Chile und Argentinien getroffen. In Chile unterbrach die Pandemie die landesweiten Unruhen. Die Proteste köcheln auch im Lockdown weiter, sie dürften bald wiederaufflammen. Und Argentinien verarbeitet den längsten Lockdown der Welt, sechs Monate war die Bevölkerung zu Hause eingesperrt.

Jacqueline Straubhaar Infos einblenden Jacqueline Straubhaar war bis anhin in Puerto Natales im chilenischen Teil Patagoniens zu Hause und hat vor, auch weiterhin Touren dorthin anzubieten.

Für Jacqueline Straubhaar war Corona der Auslöser, sich mit Gedanken zu beschäftigen, die sie schon länger mit sich herumtrug: Wo ist mein Zuhause? Wo will ich später leben? «Das jahrelange Hin und Her war aufregend, aber es hatte auch seine Nachteile.» Zwei Heimaten zu haben, ist aufwendig, es kostet mehr Zeit und Geld. Straubhaar plant, ihr Knowhow zu Patagonien künftig von der Schweiz aus weiterzugeben.

Corona auf Kuba: Chlor statt Desinfektionsmittel

Mit kubanischer Gleichmut: Melanie Buchser hat in Havanna vier Monate in strenger Quarantäne verbracht. Foto: zvg

In den ersten Monaten der Pandemie hat Melanie Buchser immer wieder in die Schweiz telefoniert und das hiesige Leben bewundert. «Was man hier alles machen durfte, wie auf einer Insel.» Eine richtige Insel ist seit vier Jahren das Zuhause von Buchser. In Havanna führt die 31-Jährige mit einer Freundin ein Bed & Breakfast – oder wie sie in Kuba sagen: eine Casa Particular. Daneben vermitteln sie Reisen im Umland.

Der Pandemie begegnete der Karibikstaat mit harten Massnahmen. Anfang März waren Buchser und ihre Freundin auf Kurzurlaub in der Dominikanischen Republik. «Plötzlich hiess es, dass der Flughafen in Havanna bald schliessen würde.»

«Die Leute, die kommen, dürfen sich freuen. Es gibt keinen Massentourismus.» Melanie Buchser

Die beiden erwischten einen der letzten Flüge, dann war Schluss. Kuba stand still. «In den ersten Wochen durften wir nur zum Essenholen auf die Strasse.» Und gegessen wurde, was der nächste Markt gerade hergab, zu der Zeit vor allem Kürbis, Auberginen, Randen. Vor jedem Haus stand ein Behälter mit Chlor, Desinfektionsmittel gab es kaum auf der Insel.

Die beiden Schweizerinnen blieben zu Hause, hatten viel Zeit zum Deutschunterricht für die Nachbarn und vor allem für neue Pläne: das Angebot aktualisieren, neue Destinationen recherchieren. Es ist jetzt breiter ausgerichtet; einfach ein Bett und Frühstück anzubieten, ist in der Corona-Zeit zu wenig. Nach vier Monaten Quarantäne entschied sich Melanie Buchser für die Rückkehr in die Schweiz, in ihre Heimatstadt Bern. Die Bilanz der Hochsaison, die auf Kuba von November bis April dauert, war verheerend. Für ihre in der Schweiz gemeldete GmbH gab es für die erste Phase Soforthilfe vom Bund, dazu nahm sie mit ihrer Geschäftspartnerin einen Corona-Kredit auf.

Melanie Buchser Infos einblenden Melanie Buchser und Cyrilla Duforet empfangen im Stadtteil Vedado in Havanna Gäste in der «Residencia Mucho Gusto» (momentos-muchogusto.com). Buchen kann man ab sofort wieder.

Mitte Dezember hat Kuba die Grenzen für Touristen wieder geöffnet. Es geht langsam voran; über Neujahr waren Gäste in Buchsers «Residencia Mucho Gusto» in Havanna. Sie selber blieb in Bern, bald will sie in die Karibik fliegen.

Mit kubanischer Gleichmut kümmert sich Buchser um die wenigen anstehenden Buchungen. Und bemerkt pragmatisch: «Die Leute, die kommen, dürfen sich freuen. Es gibt keinen Massentourismus. Die Hotspots sind leer!»