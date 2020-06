Wegen Ausfall der Gastronomie – Ernüchterndes Jahr für Unterländer Bierbrauer 2020 hätte für lokale Brauereien grossartig werden können. Hockey-WM im eigenen Land, Fussball-EM und Olympische Spiele hatten das Potenzial, die Nachfrage steigen zu lassen. Doch stattdessen ist der Umsatz bei den Bierproduzenten wegen der Corona-Krise eingebrochen. Manuel Navarro

«Nach der Schliessung der Gastronomie mussten wir schnellstmöglich einen alternativen Absatzkanal finden», sagt Biersommelière Esther Mare von der Brauerei Hardwald. Durch die Einrichtung eines Online-Shops konnte man aber nur einen Teil der Umsatzeinbussen kompensieren. Foto: Francisco Carrascosa

Hugo Gutknecht war gut vorbereitet in dieses Jahr gestartet. Noch nie hatte er so viel Bier auf Lager: Schon im vergangenen Dezember hatte er in seiner Rümlanger Brauwerkstatt die Produktion hochgefahren und bis Ende Januar über 5000 seines «Hammer-Biers» produziert. Denn Gutknecht wusste: 2020 könnte ein gutes Bierjahr werden, auch für kleinere Produzenten von Craftbeer, wie er es ist. Die Hockey-Weltmeisterschaft im Mai im eigenen Land, die Fussball-Europameisterschaft von Juni bis Juli und nur wenige Wochen später die Olympischen Sommerspiele – diese Events versprachen, den Bierdurst der Bevölkerung anzukurbeln. «Ich war bereit, ab März sollte es mit den ersten Kundenevents und Bierfestivals losgehen», sagt Gutknecht. Um überhaupt der sich abzeichnenden Nachfrage gewachsen zu sein, hatte der Braumeister deshalb den Lagerbestand im Vergleich zu früheren Jahren gleich verdoppelt.