Freienstein-Teufen bessert nach – Ersatz-Pumpwerk wird 73’000 Franken teurer als budgetiert

Das Schmutzwasserpumpwerk Unterteufen hat ein Problem. Nicht bei Normalbetrieb, aber bei starken Regenfällen. Dann nämlich kann es sein, dass das Pumpwerk, das sich auf einer Privatparzelle befindet, nicht mehr klarkommt mit den Wassermassen. Das heisst: Es läuft über, beziehungsweise es kann zu Rückstaus bei Liegenschaften kommen. An das Werk angehängt sind acht Liegenschaften entlang der Irchelstrase. Deren Schmutzwasser wird in den Mischwasser-Kontrollschacht beim Einlenker der Oberteufenerstasse gepumpt.

Nun wurde in Freienstein-Teufen an der Gemeindeversammlung vom 24. November für den Ersatz des Pumpwerks ein Budgetkredit von 230’000 Franken genehmigt. Im finalen Kostenvoranschlag (+/– 10–15 Prozent) werden total Ausgaben von 303’000 Franken ausgewiesen. Die Mehrkosten von 73’000 Franken werden von der Projektleitung wie folgt begründet – etwa, weil eine grössere Pumpe und ein grösserer Pumpschacht nötig werden. Mehrkosten entstanden auch, da das Pumpwerk tiefer gelegt wird, was einen Mehraushub bedingt.

Für die Bauausführung des Werks «Ersatz/Ausbau Schmutzwasser-Pumpwerk Teufen» wird ein Verpflichtungskredit von 303’000 Franken zulasten der Investitionsrechnung genehmigt. Die Mehrausgaben von 73’000 Franken gegenüber dem Budgetkredit werden vom Gemeinderat als Nachtragskredit genehmigt. Die Ausgaben werden als gebunden deklariert.

