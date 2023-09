Ersatzwahl in Opfikon – Der Sitz im Stadtrat von Opfikon bleibt weiterhin leer Ein Sitz im Opfiker Stadtrat bleibt leer. Niemand schaffte das absolute Mehr. Die Nachfolge des verstorbenen Valentin Perego wird im zweiten Wahlgang geklärt. Martin Liebrich Alexander Lanner

In der Stadt Opfikon bleibt ein Exekutiv-Sitz vakant. Foto: Archiv

Durch den unerwarteten Tod von Valentin Perego (FDP) ist im Stadtrat von Opfikon ein Sitz frei geworden. Nach dem ersten Wahlgang vom Sonntag bleibt es dabei. Von den Kandidierenden schaffte niemand das absolute Mehr. 933 Stimmen wären dafür nötig gewesen – total gingen 1892 ein, was einer Beteiligung von 20,5 Prozent entspricht. Am knappsten scheiterte Mathias Zika mit 913. Er trat 2014 der FDP bei. Im gleichen Jahr wurde er in den Gemeinderat gewählt. Die FDP hatte mit Zika nicht nur einen Nachfolger Peregos, sondern auch dessen Wunschkandidaten nominiert. Zika ist in Opfikon aufgewachsen und stammt aus einer Familie, die hier seit Generationen politisch aktiv ist. Bereits sein Vater war Mitglied des Gemeinderates und vorher der Schulpflege, sein Grossvater gehörte gar zu seinen Vorgängern als RPK-Präsident.

Marc-André Senti (SP) kam auf 519 Stimmen. Er sass bereits von 2014 bis 2022 in der Opfiker Exekutive. Seine Amtszeit endete vor gut einem Jahr allerdings in einer regelrechten Politposse. Im ersten Wahlgang Ende März erreichte Senti 748 Stimmen, Cirillo Pante (FDP) lag mit 743 Stimmen nur knapp dahinter. Senti war damit im Amt bestätigt, Pante schied als Überzähliger aus. Aufgrund des knappen Ergebnisses wurde eine Nachzählung angeordnet. Diese zeigte dann ein anderes Bild: Pante war gewählt, Senti schied als Überzähliger aus.

Helen Oertli von den Grünen kam auf 438 Stimmen. Sie ist in Opfikon erst seit 2022 in einem politischen Amt aktiv. Für den erst kurz zuvor gegründeten lokalen Ableger der Grünen hat sie gleich den Sprung ins Stadtparlament geschafft.

Vorgänger war seit 2002 im Amt

Die Ersatzwahl wurde nötig, da Valentin Perego am 16. Februar unerwartet verstorben ist. Perego, 1953 geboren, war der amtsälteste Opfiker Stadtrat. 1986 – mit 33 Jahren – startete er seine Laufbahn im Parlament Opfikon. Dem Gemeinderat gehörte er bis 2002 an. 1990 war er oberster Opfiker, präsidierte also den Gemeinderat für ein Jahr. Auch präsidierte er die FDP-Fraktion im Gemeinderat während insgesamt zehn Jahren.

2002 schaffte er den Sprung in die Exekutive. Zuerst war er als Vorstand Bevölkerungsdienste tätig, bevor er vor 13 Jahren Finanzvorstand wurde. Seit 2010 war er zudem zweiter Vizepräsident des Stadtrats. Politisch aktiv war Perego bereits vor seiner Wahl ins Parlament gewesen. Laut Website der FDP Opfikon-Glattbrugg war er seit 1979 Mitglied der Freisinnigen. Gearbeitet hatte er bis zu seinem Ruhestand als EDV-Berater.

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos Alexander Lanner ist stellvertretender Redaktionsleiter. Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.