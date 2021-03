Playoff-Lehren des EHC Kloten – Erst die Arbeit, dann das Vergnügen Das Sprichwort ist zwar alt, aber es ist für den Unterländer Traditionsklub aktueller denn je. Roland Jauch

Munteres aufs La-Chaux-de-Fonds-Tor-Schiessen der Klotener: Hier versucht es Niki Altorfer. Foto: Leo Wyden

Am Donnerstagabend um exakt 22:01 Uhr war es mit dem Schlusspfiff hinter das 8:0 amtlich: Mit 4:1-Siegen qualifizierte sich Kloten gegen La Chaux-de-Fonds für die Halbfinals.

Verdienter Lohn nach harter Arbeit. Niki Altorfer (17) hat eben das 4:0 erzielt. Sehr zur Freude von Captain Steve Kellenberger(19). Foto: Leo Wyden

So um Mitternacht herum war dann klar, dass noch nicht klar ist, gegen wen die Nummer 1 in der Swiss League in der zweiten Runde antreten muss. Denn nach 100 Minuten und 26 Sekunden traf Jonathan Ang für den HC Thurgau in Langenthal zum 3:2. Die Thurgauer verkürzten damit in der Serie auf 2:3, am Sonntag in Weinfelden folgt Spiel 6.

Gewinnt der Favorit Langenthal dieses Duell, dann heissen die Halbfinals: Kloten (1. Platz nach der Qualifikation) - Olten (5.) und Ajoie (2.) - Langenthal (3.). Holen sich die Thurgauer doch noch den Sieg, würde es so aussehen: Kloten (1.) - Thurgau (6.), Ajoie (1.) - Olten (5.).