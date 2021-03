Madrids Corona-Strategie – «Erst die Freiheit, dann alles andere» Die Regionalpräsidentin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, geht in der Pandemie trotz hoher Todeszahlen einen extremen Weg der Lockerung. Nun strebt sie Neuwahlen an. Karin Janker aus Madrid

Eigenwillige Corona-Politik: Isabel Díaz Ayuso, Präsidentin der Region Madrid. Foto: Keystone

Sie gedenke, künftig allein zu regieren, hat Isabel Díaz Ayuso am Donnerstag verkündet. Die konservative Madrider Regionalpräsidentin war am Mittwoch überraschend zurückgetreten – allerdings nur, um sich durch Neuwahlen eine absolute Mehrheit im Parlament der spanischen Hauptstadtregion zu sichern.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Denn die 42-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten vor allem mit einem Thema profiliert: Freiheit für Madrid. Viele der Einschränkungen, die anderswo in Europa den Alltag bestimmen, gelten in Madrid nicht. Hier sind Schulen, Restaurants, Bars, Geschäfte, Fitnessstudios, Theater, Museen und Opernhäuser seit dem vergangenen Mai durchgehend geöffnet gewesen.