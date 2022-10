Haldenweg in Eglisau gesperrt – Erst Flut, dann grosses Loch in Strasse nach Leitungsbruch Bei einem Wasserrohrbruch wurde der Haldenweg massiv beschädigt. Die Strasse ist deshalb gesperrt. Nächste Woche wird ein provisorischer Strassenbelag eingebaut. Martina Macias

Nach dem Wasserleitungsbruch ist der Haldenweg gesperrt. Die Mitarbeiter der Werkbetriebe Eglisau haben zwischenzeitlich bereits den beschädigten Strassenbelag entfernt. Foto: Sibylle Meier

Grosse Aufregung am Mittwochabend in Eglisau: Am Haldenweg kam es zu einem Wasserleitungsbruch. Die über 50 Jahre alte Leitung brach, und innert 30 bis 45 Minuten, bis die Leitung abgestellt werden konnte, flossen rund 400’000 Liter Wasser die Strasse hinunter.