Lena Dunham wird Designerin – Erst provozierte sie mit Cellulite, jetzt tut sie es mit Mode Die Autorin und Schauspielerin wehrt sich gegen das Klischee von dummen Übergewichtigen – neuerdings mit einer eigenen Kleiderlinie. Denise Jeitziner

Multitalent Lena Dunham macht jetzt auch Mode für Übergrössen. Foto: 11 Honoré X Lena Dunham Collection

Lena Dunham hat Normalo-Frauen ja schon einmal eine Bühne gegeben. In ihrer Serie «Girls» sah man sie sechs Staffeln lang mit Dellen an den Oberschenkeln, Speckrollen um die Hüften und mit Brüsten, die sich beim Hinlegen ebenfalls hinlegen und nicht straff stehen bleiben. Die damals 25-jährige New Yorkerin hatte die Idee für die Serie, schrieb am Drehbuch mit, spielte selber die Hauptrolle und galt bald als Stimme ihrer Generation.

«Wir wollen kurvige Körper, die aussehen wie die leicht vergrösserte Version von Kim Kardashian.» Lena Dunham

Dass «Girls» so erfolgreich war, hatte auch damit zu tun, dass viele Frauen sich mit Lena Dunham und ihren Freundinnen identifizieren konnten. Etwa zur gleichen Zeit wie die Serie – 2012 – starteten Bewegungen wie Body Positivity oder Body Neutrality, die ein positives oder zumindest ein neutrales Körpergefühl propagieren.