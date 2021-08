Pferdesport: CSI in Humlikpn – Erst über 1,90 Meter scheitern Louise und Roger Umnus Der Nassenwiler Berufsreiter Roger Umnus ist am CSI Humlikon bis zum Schluss um den Sieg in der Six-Barres-Prüfung mitgesprungen. Die Schweizer Meisterschaften beendete er auf Rang 15. Angelika Nido Wälty

Da war es doch um sie geschehen: Roger Umnus und Louise verursachen in der Six-Barres-Prüfung am letzten, 1,90 Meter hohen Hindernis einen Abwurf. Foto: Angelika Nido Wälty

Die Stange des letzten Hindernisses lag auf einer Höhe von 1,90 Meter. Nur eine Reiterin und zwei Reiter hatten es im Six Barres, einer Spring-Prüfung, in welcher der letzte Sprung kontinuierlich erhöht wird, bis ins letzte Stechen geschafft. Darunter auch Roger Umnus mit seiner Louise. Die sprunggewaltige Schimmelstute drückte bei dieser Höhe mutig ab, streifte mit den Vorderhufen jedoch die Stange aus der Halterung. Der St. Galler Peter Bleiker überwand das Hindernis fehlerfrei. Derweil scheiterte auch die Amazone Florence Schwizer-Seydoux, sodass sie sich mit Roger Umnus den 2. Rang in dieser internationalen Springprüfung am LerchPartner.ch CSI Humlikon teilte.