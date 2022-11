Bassersdorf im Fasnachtsfieber – Erste «Fullsize-Fasnacht» seit drei Jahren rückt näher Zum Start der Fasnachtssaison am 11.11.22 macht sich in der Unterländer Narrenhochburg Zuversicht breit. Nach dem «Corona-Vakuum» plant das Komitee wieder im grossen Stil. Christian Wüthrich

Noch hält der Bassersdorfer Obernarr nur den Schlüssel zum Narrenheim in seinen Händen. Foto: Fakoba/Facebook

Der Schlüssel zur grössten Fasnacht der Region mit allem drum und dran liegt in einem möglichst virenfreien Winter. Das weiss auch der Obernarr der Bassersdorfer Fasnachtsfans, Rolf Zemp. Bis zum offiziellen Startschuss der eigentlichen Fasnacht hält er darum nur den Schlüssel des Narrenheims in seinen Händen. Dort am Dorfrand läuft die Vorbereitung nämlich schon auf Hochtouren.