Drohende Energiekrise – Erste Hallenbäder haben die Wassertemperatur reduziert Um Energie zu sparen, werden erste Hallenbäder in der Region weniger geheizt. Weitere Bäder im Unterland könnten bald nachziehen, andere sehen davon ab. Martina Macias

Im Hallenbad Bruggwiesen in Opfikon wurde als Energiesparmassnahme die Wassertemperatur im Schwimmerbecken auf 27 Grad gesenkt. Archivfoto: Christian Merz

Wer ins Hallenbad schwimmen geht, muss dies mancherorts in kühlerem Wasser als gewohnt tun. Die Temperatursenkungen sind Massnahmen, mit denen man einem drohenden Strom- und Energiemangel vorbeugen will. Deshalb hat auch die Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter (Assa) kürzlich die Empfehlung ausgesprochen, die Wassertemperatur in Hallenbädern zu senken.