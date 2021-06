Erneuerung in Oberglatt – Erste Hürde für die Sanierung des Schulhauses Eichi ist übersprungen Die Versammlung der Kreisgemeinde empfiehlt einen Baukredit von knapp 7,5 Millionen Franken zur Annahme. Im Herbst stimmen die Politischen Gemeinden über den Kredit ab. Renato Cecchet

Die Schulanlage Eichi in Niederglatt muss saniert werden. Foto: Raisa Durandi

Die Schulanlage Eichi muss dringend saniert werden. An der an der Kreisgemeindeversammlung (KGV) der Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten (Eduzis) fand die Vorberatung über den dafür nötigen Baukredit von knapp 7,5 Millionen Franken statt. Die Diskussion in der Mehrzweckhalle Schulhaus Seehalde in Niederhasli, wo die KGV stattfand, würde rege geführt.

Am Ende wurde der Antrag mit 23 zu 6 Stimmen zur Annahme empfohlen. Über Bauprojekt und Bruttokredit wird in den Politischen Gemeinden Niederhasli, Niederglatt und dem Oberglatter Dorfteil Hofstetten am 26. September an der Urne abgestimmt.

