Historische Gemeindeversammlung in Wallisellen – Erste, letzte und einzige Präsidentin der Schulgemeinde sagt Adieu Weil Wallisellen zur Einheitsgemeinde wird, verschwindet die Schulgemeinde. Die letzte Versammlung stand deshalb im Zeichen von Verabschiedungen. Alexander Lanner

In Wallisellen beginnt mit der Einheitsgemeinde eine neue politische Ära, in der die angestammte Schulgemeinde keinen Platz mehr hat. Foto: all

Die Walliseller Schulgemeindeversammlung vom Montagabend geht in die Geschichte ein. Nicht etwa, weil der Besucheraufmarsch im Saal zum Doktorhaus Rekordhöhen erreicht hätte – mit den 64 anwesenden Stimmberechtigten (0,7 Prozent) war das Publikum überschaubar. Vielmehr lag es am Umstand, dass Wallisellen per 1. Juli zur Einheitsgemeinde wird und deshalb die bisher separate Schulgemeinde schon bald der Vergangenheit angehören wird.