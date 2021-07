Kanton Neuenburg – Erste Schweizer Klinik führt Impfpflicht für Angestellte ein Der Druck auf Impfmuffel steigt: Politiker verlangen, dass sich ungeimpfte Pflegerinnen und Pfleger kennzeichnen sollen. Eine Klinik in Neuenburg geht noch weiter.

Wer keines aufweist, wird in einer Neuenburger Klinik nicht angestellt: Covid-Zertifikat. 20min/Michael Scherrer

Mehrere europäische Länder haben bereits ein Impfobligatorium für das Pflegepersonal beschlossen: Frankreich, Italien, Grossbritannien und Griechenland. Bei uns in der Schweiz setzen Bund und Kantone auf Freiwilligkeit. Gemäss dem «SonntagsBlick» prescht nun eine Klinik vor: Das Centre Médical des Cadolles in Neuenburg, das erst im Februar 2022 eröffnet wird, verlangt in einer schriftlichen Erklärung: «Künftige Mitarbeiter müssen ihr Impfzertifikat vorweisen. Andernfalls werden sie nicht angestellt.» Diese Regel gilt für alle, also auch für das administrative Personal.

Das medizinische Institut rekrutiert laut der Zeitung derzeit 50 Mitarbeitende. Geplant sei eine Walk-in-Klinik mit zehn Arztpraxen, einem Radiologieraum, einem Labor, Physiotherapeuten und Zahnärzten.

Für die Geschäftsleitung sei es «inakzeptabel», dass ein Teil des medizinischen Personals die Covid-Impfung verweigere. «Unsere Patienten werden die Türe unserer Einrichtung mit der Gewissheit betreten, dass alle Angestellten des Zentrums geimpft sind», zitiert die «SonntagsZeitung» den Direktor Pascal Locatelli.

