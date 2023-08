Erste Skizze vorgestellt – Marodes Sportzentrum Hirslen in Bülach soll Neubau weichen Beim Sportzentrum Hirslen stehen grosse Investitionen an. Die Stadt Bülach hat nun informiert, wie es mit der sanierungsbedürftigen Anlage weitergehen soll. Thomas Mathis

Das Sportzentrum Hirslen wurde 1975 erstellt und ist sanierungsbedürftig. Foto: Sibylle Meier

Dass beim Sportzentrum Hirslen eine grosse Sanierung ansteht, ist unübersehbar. Vor über fünf Jahren begannen die Abklärungen und Analysen. Doch was der Stadtrat mit dem Gebäudekomplex vorhat, war bisher nicht bekannt. Im Juni hat er nun entschieden, wie es weitergehen soll: Die komplette Sportanlage soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Darüber informierte Bülach am Dienstagabend in der Stadthalle. Davon nicht betroffen ist die neuere Sporthalle.