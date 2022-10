Team Aerobic – Erste Teilnahme an einer Schweizer Meisterschaft Die Team-Aerobic-Gruppe des Turnvereins Otelfingen hat sich erstmals an die Herausforderung einer Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft gewagt. Turnverein Otelfingen

Die Team-Aerobic-Gruppe des Turnvereins Otelfingen hat an der Schweizer Meisterschaft gezeigt, was sie kann. Foto: PD

Trotz der spontanen Anmeldung war die gesamte Gruppe top motiviert und hat nach der erfolgreichen Wettkampfsaison nochmals viele Trainingsstunden in den Feinschliff investiert. Mit dem Ziel, neue Erfahrungen zu sammeln und von den Besten zu lernen, startete am 23. Oktober die Reise früh morgens nach Pfäffikon SZ. Viel Training und Fleiss sollten sich auszahlen, um mit dem Teilnehmerfeld mithalten zu können.

Nächste Meisterschaften als Ziel

Dank der guten Vorbereitung und der grossartigen Unterstützung des Turnvereins Otelfingen, welcher die Team-Aerobic-Gruppe auch in den frühen Morgenstunden tatkräftig anfeuerte, konnte die Bestleistung abgerufen werden. Unter den Augen von sechs Wertungsrichtern erreichten die Otelfingerinnen die stolze Note von 9.0 sowie den 27. Platz. Damit haben sie alle Erwartungen übertroffen. Die erste Teilnahme an einer Schweizer Meisterschaft ist rundum geglückt und es durfte ein ereignisreicher Anlass genossen werden. Die Team-Aerobic-Gruppe ist noch lang nicht am Ende ihrer Fähigkeiten und trainiert fleissig, um an den nächsten Schweizer Meisterschaften weiter im Teilnehmerfeld vorzurücken.

