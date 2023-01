Ausbau zur Miniautobahn – Erste Vollsperrung im Hardwald bei Bülach beginnt am Samstag Die Rodung entlang der Schaffhauserstrasse findet planmässig statt. Derweil sind noch Rekurse gegen die Umleitung von Fuss- und Radverkehr während der Bauzeit hängig. Thomas Mathis

Die Schaffhauserstrasse wird für die Rodungsarbeiten an zwei Wochenenden vollständig gesperrt. Foto: Balz Murer

Die erste Vollsperrung der Schaffhauserstrasse durch den Hardwald naht. Am Wochenende wird der Verkehr ab Ende der Flughafenautobahn A51 bei Bülach bis zum Kreisel Chrüzstrass grossräumig umgeleitet, um Bäume für den bevorstehenden Ausbau der Strasse zur Miniautobahn zu fällen. Von Bülach her gehts dann über die Solistrasse zum Kreisel, von Eglisau her über die A50 bei Glattfelden und weiter nach Neerach und Höri zur A51 bei Bülach-West. Die Sperrung findet definitiv statt und dauert vom Samstagmorgen um 5 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr.