Seniorenclub Bülach – Erste Wanderung im neuen Jahr Der Seniorenclub Bülach genoss bei kalten Temperaturen eine sonnige Wanderung und wärmte sich am Schluss mit einem Fondue auf.

Der Seniorenclub Bülach genehmigte sich nach der ersten Wanderung im neuen Jahr ein wärmendes Fondue auf dem Lindenhof. Foto: PD

Nach der kurzen Busfahrt nach Winkel und dem obligaten Kaffee im Restaurant Breiti bestieg die Wandergruppe des Seniorenclubs Bülach nochmals das Postauto bis zur Station Winkel-Bühlhof. Nach einem kurzen, aber etwas steilen Aufstieg erreichte die Gruppe den Waldrand beim Heuberg. Bei winterlichen Temperaturen leicht unter Null liess Petrus auf der ganzen Wanderung die Sonne scheinen, was die Kälte fast vergessen machte. Schon bald erreichte die Wandergruppe die Deponie Häuli (oberhalb von Lufingen), wo doch einige über diese riesige Anlage, in der Schlacke gelagert wird, staunten. Mit einer sehr schönen Aussicht auf das Embrachertal wanderten die Seniorinnen und Senioren vorbei am Chiemenhof und Heideggerhof. Kurz vor dem Burghof bogen sie Richtung Hinterer Rüebisberg ab.

Nach dem kurzen Waldstück überraschte Fränzi Karch mit einem kleinen Apéro in Form eines «wärmenden» Haselnusslikörs. Nach kurzer Pause wanderten sie weiter vorbei an der Pferdepension Rüebisberg, erreichten den «Chriesirank» und folgten dem Sechtbach hinunter nach Bülach. Dort endete die Wanderung um die Mittagszeit auf dem Lindenhof, auf welchem temporär ein «Fonduehüsli» steht. Die Wanderschar genoss zusammen ein feines Fondue und liess bei gemütlicher und fröhlicher Stimmung die erste Wanderung im neuen Jahr ausklingen.

