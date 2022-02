Sommarugas Energiestrategie – Erster Investor will Gaskraftwerk bauen Der Chef der Papierfabrik im luzernischen Perlen hat «sehr grosses Interesse», eines der geplanten neuen grossen Kraftwerke auf seinem Areal zu bauen. Auch andere Standorte sind interessiert. Mischa Aebi Adrian Schmid

Peter Schildknecht, Chef der Parpierfabrik Perlen, will auf seinem Areal den Plan von Umweltministerin Sommaruga umsetzen. Foto: zvg

Der Zeitplan von Umweltministerin Simonetta Sommaruga gilt in der Strombranche und unter Energiepolitikern gelinde gesagt als kühn. Sie möchte bis 2025, also innert drei Jahren, zwei bis drei Gaskraftwerke bauen, um die drohende Winterstromlücke abzuwenden und das Risiko von Blackouts zu minimieren. Bis jetzt war aber weder ein Standort evaluiert noch ein Investor in Sicht.