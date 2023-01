Rekordwärme in der Schweiz – Erster Pollenflug bei T-Shirt-Wetter Welche Folgen haben die viel zu warmen Temperaturen für Pflanzen und Tiere? Wo gibt es unter welchen Voraussetzungen Probleme? Und für wen ist die Wärme von Vorteil? Martin Läubli Barbara Reye

Allergiker müssen sich in der Schweiz bereits jetzt auf Haselpollen einstellen. Foto: Wolfgang Kumm (DPA, Keystone)

Eine ungewöhnliche Wärmeperiode prägte die letzten Wochen, besonders die Neujahrstage. Die Temperaturen stiegen vielerorts weit über 15 Grad. Wärmerekorde machten Schlagzeilen. Selbst in der Nacht kühlte es mancherorts nicht mehr richtig ab. In La Brévine zum Beispiel, wo es extrem kalt werden kann, sank die Temperatur nicht unter 11,9 Grad. Was macht das mit der Natur?