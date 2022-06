44' Zu hoch

Zu hoch ist nicht das Resultat hier. Zu hoch greifen die Schweizer meiner Meinung nach die Portugiesen an. Und das nicht gut. Sondern so, dass sich diese jeweils sehr einfach befreien können. Und dann ist hinten bei der Schweiz alles offen. Was aber nicht an den Verteidigern alleine liegt. Nein, die Portugiesen können mit hoher Geschwindigkeit auf sie zurennen, weil das Mittelfeld inexistent ist. Beziehungsweise: Es existiert schon. Einfach dort, wo es gegen den Ball nichts mehr ausrichten kann, weil es mit einem weiten Pass überspielt wird.